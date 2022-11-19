نائب روسي: زيلينسكي لا يتمتع بالاستقلالية

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يتمتع بالاستقلالية، وأن حادث صاروخ بولندا دليل دامغ على ذلك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سلوتسكي قوله اليوم: “من الواضح أن زيلينسكي بدأ يحتضر، حيث يزعم تارة استعداده للتفاوض بل ويطرح بعض الصيغ الخاصة لذلك، وتارة يرفض التفاوض جملة وتفصيلا، ويصدر مراسيم تحظر ذلك”.

وأضاف سلوتسكي: إن “زيلينسكي ليس شخصية مستقلة، والحادث الذي وقع في بولندا فضحه حيث فشل بشكل صارخ في استفزاز حلف الناتو، وجره إلى مواجهة مباشرة مع روسيا”.

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