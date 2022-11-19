شركة روسال الروسية تطور سبائك ألومينيوم خاصة لصناعات الفضاء

موسكو-سانا

تمكنت شركة روسال الروسية من إنتاج سبائك ألومينيوم بمواصفات خاصة لاستخدامها في صناعة المركبات الفضائية.

ووفقاً لبيان صدر عن الشركة ونقله موقع قناة روسيا اليوم فإنها تمكنت من تطوير سبائك خاصة من الألومينيوم، لاستخدامها في صناعة مكونات مركبات الفضاء، مشيراً إلى أن المواد التي تدخل في هذه السبائك تتمتع بمقاومة عالية للحرارة، فمعامل التمدد الحراري فيها أكبر بمرة ونصف تقريباً من معامل التمدد الحراري في سبائك الألومينيوم التقليدية، ويتوافق مع مؤشر تمدد الفولاذ وسبائك النيكل.

وأشار البيان إلى أن الخلائط الجديدة في هذه السبائك مناسبة لتطوير مكونات المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والإلكترونيات التي تعمل في ظروف قاسية من التقلب الشديد في درجات الحرارة، موضحاً أن خبراء من معهد المواد الخفيفة والتقنيات في روسيا ساهموا بتطوير السبائك الجديدة، وصمموها لتكون قابلة للاستعمال مع الطابعات ثلاثية الأبعاد، التي تستخدم في صناعة الأجسام المعدنية معقدة التصميم.

يذكر أن شركة روسال تعتبر واحدة من أكبر شركات إنتاج الألومينيوم في العالم، وتصدر منتجاتها إلى العديد من الأسواق العالمية الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وكذلك إلى اليابان وكوريا الجنوبية.