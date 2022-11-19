تسلا تستدعي 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلات في الإضاءة

واشنطن-سانا

استدعت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في إضاءة المصابيح الخلفية.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة ومقرها تكساس قولها في بيان اليوم: إنها أخبرت الإدارة الوطنية المعنية بالسلامة المرورية على الطرق السريعة بأن الاستدعاء المتعلق بالإضاءة الخلفية يشمل بعض السيارات من موديل 3 لعام 2023، وبعض السيارات من موديل واي بدءاً من إنتاج عام 2020.

وأضافت تسلا: إنها ستجري تحديثاً عن بعد لمعالجة مشكلة الإضاءة الخلفية، موضحة أنها لم تتلق تقارير عن وقوع أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا الاستدعاء.

وذكرت الشركة أن الاستدعاء جاء بعد شكاوى من عملاء علمت بها في أواخر تشرين الأول، ومعظمها من الأسواق الخارجية، حيث قالوا إن المصابيح الخلفية للسيارة لم تعمل.

وكانت الشركة استدعت أمس نحو 30 ألف سيارة موديل إكس في الولايات المتحدة بسبب مشكلة ربما تتسبب في نفخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بشكل غير صحيح، ما أدى إلى انخفاض أسهمها نحو ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى لها في عامين تقريباً.

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