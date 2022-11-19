رئيسي لوزير الخارجية العماني: المواقف الانتقائية لبعض الأطراف الإقليميين تضر بأصحابها

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بعض الأطراف الإقليميين والدوليين يتبعون سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في المواقف، ما يعود بالضرر عليهم.

وقال رئيسي خلال استقباله اليوم في طهران وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي: “إن بعض الأطراف الإقليميين والدوليين يبعثون على الدوام رسائل بالوساطة حول التعاون والتعامل، إلاّ أنهم ينتهجون سلوكاً مختلفاً في ساحات التطبيق”.

وجدد رئيسي التأكيد على موقف بلاده الرامي إلى تحقيق اتفاق نووي عادل، مشيراً إلى فشل السياسات الأميركية المتعاقبة في إحباط تقدم الشعب الإيراني في جميع المجالات، منوها بمواقف سلطنة عمان المبدئية للتعاون مع إيران على صعيد القضايا الدولية.

بدوره أعرب البوسعيدي عن تقدير بلاده للمواقف المبدئية لإيران تجاه القضايا الإقليمية، داعياً إلى رفع الحظر الجائر المفروض عليها، ومعرباً عن رغبة عمان بتطوير العلاقات الثنائية مع إيران في مختلف المجالات.

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