إصابة فلسطينيين جراء اعتداء مئات المستوطنين عليهم وسط الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة اليوم من جراء اعتداء مئات المستوطنين عليهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن مئات المستوطنين اقتحموا منطقة باب الزاوية وسط الخليل بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح بينهم طفلة، وإصابة آخرين بحالات اختناق، واعتقال أربعة آخرين بينهم طفلان.

كما اعتدى المستوطنون بالحجارة على المحال التجارية والمنازل في أحياء تل الرميدة وجابر والسلايمة وشارعي الشهداء والشلالة الأوسط، ونفذوا طقوساً استفزازية، بينما اعتدى مستوطنون آخرون على أراضي الفلسطينيين الزراعية في الأغوار الشمالية، وسرقوا بعض مواشيهم.

يذكر أن مناطق الأغوار تتعرض مؤخراً لانتهاكات يومية متصاعدة من قبل المستوطنين، تتمثل بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين من خلال تدميرها أو الاستيلاء عليها.

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