الهيئة العامة السورية للكتاب تعلن نتائج جوائزها الأدبية لعام 2022

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الثقافة “الهيئة العامة السورية للكتاب” نتائج جوائزها الأدبية لعام 2022، والتي تشمل حنا مينه للرواية، وسامي الدروبي للترجمة، وعمر أبو ريشة للشعر، وجائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل.

ونال المرتبة الأولى في جائزة حنا مينه للرواية سوزان الصعبي، والمركز الثاني إيناس العقلة، والمركز الثالث نزار مزهر.

وفي جائزة سامي الدروبي للترجمة حاز المركز الأول رنا زحكا، والمركز الثاني حامد العبد، والمركز الثالث حيدرة أسعد.

أما جائزة عمر أبو ريشة للشعر، فحصل على المركز الأول فيها شادي حمودي، والثاني رائدة الخضري، والثالث فاطمة فجر.

وفي مجال جائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل حاز المركز الأول آلاء دياب، والثاني جلنار سليمه، والثالث هند مصطفى.

وسيتم تكريم الفائزين في حفل سيقام ضمن فعالية (أيام وزارة الثقافة) الخميس المقبل في قاعة المحاضرات الرئيسة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

ميس العاني

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