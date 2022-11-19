لقطات من اختتام بطولة دوري أبطال الجامعات الحكومية لكرة السلة للرجال والسيدات في حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في إطار زيارة الوفد السوري للهند… رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يزور رابطة ناسكوم للبرمجيات
2022-11-19
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في المجال الأمني
2022-11-19
كوبا تدعو لزيادة وتطوير العلاقات التجارية مع سورية
2022-11-19
المقداد يطلع وزير خارجية الهند على جهود سورية في مكافحة الإرهاب
2022-11-19
المقداد يدعو الشركات الهندية للاستثمار في سورية
2022-11-18
السفير خضور: بقاء (إسرائيل) خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يهدد استقرار المنطقة
2022-11-18
المؤتمر الدولي لرعاية الطفولة المبكرة يدعو لتعزيز التطور المعرفي والاجتماعي المبكر لهذه الفئة
2022-11-18
محليات
جريح الوطن يصدر قائمة جديدة بأسماء جرحى من القوات الرديفة انضموا للمشروع
2022-11-19
ورشات كهرباء اللاذقية تصلح الأعطال الناجمة عن العدوان الإسرائيلي
2022-11-19
الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة ليلاً بشكل عام
2022-11-19
خروج خط توتر كهربائي في ريف جبلة عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي
2022-11-19
مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في الحسكة يجدد رفضه للاحتلال ومخططاته الانفصالية
2022-11-18
إخماد حريق في مستودع للتنجيد بمدينة السويداء
2022-11-18
خلال تمشيطها حي طريق السد بدرعا.. الجهات المختصة تعثر على عدد كبير من العبوات الناسفة والمفخخات
2022-11-18
رياضة
اختتام بطولة دوري أبطال الجامعات الحكومية لكرة السلة للرجال والسيدات في حلب
2022-11-19
لاعبة رفع الأثقال ربوع سليمان.. تميز في المستوى والأداء وطموح بالعالمية
2022-11-19
حمزة نصر موهبة واعدة في رياضة الشطرنج
2022-11-19
بسباق السرعة الدوري الثامن… الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تختتم روزنامتها للعام الحالي
2022-11-19
منافسات قوية في بطولة الأندية والبيوتات الرياضية الأولى برياضة النسور الدفاعية
2022-11-19
الإيطالي دانييلي أورساتو حكما لمباراة افتتاح كأس العالم 2022
2022-11-18
في دوري السيدات بكرة القدم: فوز فريقي محافظة حمص وفيروزة على عمال السويداء والعربي
2022-11-18
اقتصاد
معرض للمنتجات الحرفية لفنانين سوريين وروس في الحديقة العامة بحلب
2022-11-19
بمشاركة 15 سيدة… انطلاق فعاليات معرض (أنت تصنعين الأمل في الحياة) بحلب
2022-11-19
بيلوأوسوف: السنوات القادمة هي فترة عاصفة للاقتصاد العالمي
2022-11-19
بمشاركة 60 منتجاً من الفعاليات الاقتصادية… افتتاح بازار منارة الحمدانية بحلب
2022-11-18
انخفاض أسعار النفط مع انحسار مخاوف الإمدادات
2022-11-18
نوفاك: اتفاقية لإمداد الصين بالغاز الروسي
2022-11-18
روسيا تسجل قفزة في صادرات الطحين والحبوب خلال العام الجاري
2022-11-18
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1245 طالباً يشاركون في اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2023
في إطار زيارة الوفد السوري للهند… رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يزور رابطة ناسكوم للبرمجيات
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في المجال الأمني
بدء الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في حمص
وصول قافلة معدات كهربائية إلى محافظة درعا لدعم وثوقية الشبكة الكهربائية
الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة ليلاً بشكل عام
المقداد يطلع وزير خارجية الهند على جهود سورية في مكافحة الإرهاب
استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية
لقطات من اختتام بطولة دوري أبطال الجامعات الحكومية لكرة السلة للرجال والسيدات في حلب
2022-11-19
تصوير: سامر خزمة
بطولة دوري أبطال الجامعات الحكومية لكرة السلة
2022-11-19
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الهيئة العامة السورية للكتاب تعلن نتائج جوائزها الأدبية لعام 2022
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