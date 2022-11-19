في إطار زيارة الوفد السوري للهند… رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يزور رابطة ناسكوم للبرمجيات

نيودلهي-سانا

في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد والوفد المرافق إلى الهند، قام الدكتور فادي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يرافقه الدكتور بسام الخطيب سفير سورية في نيودلهي بزيارة مركز الرابطة الوطنية الهندية لشركات خدمات البرمجيات “ناسكوم”، وهي الهيئة التجارية الرئيسية وغرفة التجارة في صناعة التكنولوجيا في الهند.

وقدم رئيس المركز سوشانتو ميتال شرحا مفصلاً عن الرابطة التي تضم أكثر من 3000 شركة عضو لها وجود في الهند، وتمتد عضويتها عبر النطاق الكامل للصناعة من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات ومن المنتجات ومراكز الخدمة العالمية إلى الشركات الهندسية.

وأضاف ميتال: إن الرابطة تركز على تسريع وتيرة تحول الصناعة لتظهر كعوامل التمكين المفضلة للتحول الرقمي العالمي.

بدوره أشاد الدكتور الخليل بالنجاح الذي حققته الهند في هذا المجال، وكيفية تقديم الدعم لسورية في مجالات الزراعة والصحة والاستفادة من الخبرات الهندية.

من جهته دعا السفير الخطيب الرابطة الهندية إلى زيارة سورية وأعرب عن استعداد السفارة السورية في نيودلهي، لتقديم التسهيلات اللازمة ومواصلة التواصل مع المسؤولين المعنيين.

وقدم عدد من الباحثين الشباب في المركز شرحا حول نماذج لبرامج تطبيقية نجحوا في تأسيسها في مجالات عدة منها، الموانئ والزراعة والصحة العامة.

وضم الوفد السوري كلاً من يزن الحكيم من مكتب الوزير ونبراس سليمان من السفارة السورية في نيودلهي.

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