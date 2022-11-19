زاخاروفا:نعلم بالخلافات بين الدول الأوروبية حول العلاقات مع موسكو

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو على علم بالخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول تقييم العلاقات مع موسكو، ولا تتوقع تغيراً قريباً في هذا النهج.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها اليوم: “إن ذلك يعد محاولة أخرى لإعادة التفكير في النهج طويل الأمد الذي اتبعه الغرب تجاه موسكو، ومن السابق لأوانه الحديث عن النتائج ولن نرهق أنفسنا بهذه الأوهام”.

واعتبرت زاخاروفا أن أفكار جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي تفتقر للحكمة والرؤية الاستراتيجية، وتؤدي فقط إلى تعزيز الانقسامات الجديدة داخل أوروبا، ولا تقدم أي حلول للأزمات المتراكمة وتلغي من معاييرها الحقائق الجغرافية والحضارية، وتطرح الأمور بطريقة ساذجة وكأن دول الاتحاد يمكنها إلغاء روسيا من قاموسها السياسي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية أجمعت فيه الدول المشاركة على مقترحات بوريل الـ 6 لعزل روسيا دولياً واعتمادها كاستراتيجية سياسية طويلة الأمد للنيل منها.

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