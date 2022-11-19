مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو لإجراء تحقيق بجرائم مسلحي أوكرانيا

موسكو-سانا

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم المسلحين الأوكرانيين ومن يقاتل معهم إضافة لتشكيل لجنة دولية لهذا الغرض.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المجلس في بيان قوله اليوم: “يعلن أعضاء لجنة العلاقات مع المنظمات الدولية التابعة لمجلس حقوق الانسان الروسي عن الانضمام إلى نداءات الأمم المتحدة لإجراء تحقيق شامل في حادثة إعدام أسرى الحرب الروس من قبل القوات الأوكرانية وتقديم الجناة إلى العدالة” لافتاً إلى أن تصريحاً مماثلاً صدر عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق.

وأشار المجلس إلى أن لجنة التحقيق الروسية تحقق في وقائع قتل العسكريين الروس، وسوء معاملة أسرى الحرب من جانب أوكرانيا موضحاً أنه دون دعم من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان قد يفلت القتلة من العقاب ويستمر ارتكاب مثل هذه الجرائم.

ووجه أعضاء المجلس الروسي نداءهم إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وذكروا أنهم يتحفظون على توجيهه إلى السياسيين الأوروبيين لأنه قد يتم تجاهله من جانبهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس في جريمة صورها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم، مؤكدة أن الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزل يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية.

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