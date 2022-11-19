جريح الوطن يصدر قائمة جديدة بأسماء جرحى من القوات الرديفة انضموا للمشروع

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن صدور قائمة جديدة بأسماء جرحى من القوات الرديفة تم ضمهم للمشروع.

ونشر المشروع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رابطاً إلكترونياً يتضمن قائمة بأسماء 21 جريحاً، تم ضمهم إلى المشروع وهم من شريحة العجز 40 إلى 69 بالمئة، مبيناً أنه سيتقاضى جرحى القوات الرديفة المدرجة أسماؤهم في الرابط التعويض الشهري بقيمة 100 ألف ليرة سورية مع نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، إضافة إلى حصولهم على مجموعة من الخدمات والمزايا التي يقدمها المشروع للجرحى.

وأشار المشروع إلى أنه بإمكان الجرحى الواردة أسماؤهم تقديم الأوراق اللازمة للحصول على بطاقة جريح الوطن، وهي صورة عن الهوية المدنية، وصورتان شخصيتان وبيان عائلي جديد، وذلك لدى مراكز البطاقة الذكية المنتشرة في مختلف المحافظات لاستلام البطاقة، والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدم لحاملها.

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