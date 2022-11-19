الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة ليلاً بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، وليلاً يكون الجو بارداً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في معظم المناطق الداخلية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 3 درجات والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….