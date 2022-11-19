كوبا تدعو لزيادة وتطوير العلاقات التجارية مع سورية

هافانا-سانا

دعت النائب الأول لوزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في كوبا آنا تيريسيتا غونزاليس إلى زيادة وتعزيز العلاقات التجارية بين بلادها وسورية.

وأعربت غونزاليس خلال زيارتها وعدد من مسؤولي الوزارة الكوبية أمس للجناح السوري المشارك في معرض الصناعات الدولية في هافانا عن إعجابها بالجناح السوري، وأهمية الخارطة الاستثمارية الوطنية التي يعرضها، داعية جميع الفعاليات الاقتصاديات والاستثمارية السورية إلى المشاركة في معرض هافانا القادم كأحد السبل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة.

وشهد الجناح السوري في المعرض إقبالاً واسعاً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بسورية وتاريخها وثقافتها، معربين عن تضامنهم معها ضد الحرب والإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب التي تستهدفها.

وانطلق معرض الصناعات الدولية الإثنين الماضي بمشاركة 62 بلداً من بينها سورية، إضافة إلى مئات الشركات الأجنبية والكوبية المتخصصة في مجالات مختلفة مثل الصحة والصناعة الغذائية والالكترونيات والبناء، واختتم فعالياته أمس في مدينة المعارض بالعاصمة هافانا.

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