أكثر من 50 ألف طالب يتقدمون لاختبار الترشح لامتحانات الثانوية العامة لدورة 2023

دمشق- سانا

تقدم أكثر من 50 ألف طالب وطالبة اليوم لاختبارات الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2023، وذلك في 418 مركزاً امتحانياً بمختلف المحافظات.

وفي تصريح لـ سانا ذكر مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات الإدارية اللازمة لضمان حسن سير الاختبارات، مبيناً أن الاختبار مؤتمت.

وأوضح فاتي أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار في المحافظات جميعها يبلغ 50038 طالباً وطالبة، موزعين على 418 مركزاً امتحانياً منهم 34012 طالباً وطالبة في الفرع الأدبي موزعين على 277 مركزاً امتحانياً، و 16026 طالباً وطالبة في الفرع العلمي موزعين على 141 مركزاً امتحانياً.

رحاب علي

دمشق

السويداء

درعا

الحسكة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency