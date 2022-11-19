منافسات قوية في بطولة الأندية والبيوتات الرياضية الأولى برياضة النسور الدفاعية

دمشق-سانا

شهدت بطولة الأندية والبيوتات الرياضية برياضة النسور الدفاعية الأولى التي أقامها اتحاد الفنون القتالية في صالة الجلاء بدمشق منافسات قوية، ومشاركة واسعة شملت ثلاث فئات عمرية لمواليد 2008 -2009 و2010-2011 و 2012-2013.

وأسفرت النتائج عن فوز نادي شهبا السويداء بالمركز الأول بالترتيب العام برصيد ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية ضمن فئة الذكور، وفي فئة الإناث أحرز ذهبية وفضيتين، وجاء نادي بيت الحافظ الرياضي بالمركز الثاني بذهبية واحدة بفئة الذكور، وبفئة الإناث نال ذهبية وفضية وبرونزيتين، وجاء نادي (في آر) بالمركز الثالث بثلاث برونزيات بفئة الذكور، وذهبية بفئة الإناث.

أمين سر اتحاد الفنون القتالية زهير حلاق قال في تصريح لـ سانا: إن هذه البطولة هي أول نشاط تنافسي لرياضة النسور التي تعد من الرياضات الدفاعية المهمة، وحظيت بإقبال واسع من مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن هذه البطولة فرصة مناسبة للوقوف على الأداء الفني لكوادر اللعبة من المدربين والحكام واللاعبين، منوها بالوقت ذاته بالجهود الكبيرة للاتحاد الرياضي العام لتطوير وتوسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضة.

أمين سر اللجنة العليا للعبة بسام النصار أوضح أن اللعبة لها أحزمة خاصة بها كبقية الألعاب القتالية، ويتدرج بها اللاعب ضمن عدة مراحل، كما تخضع لقوانين محددة تتناسب مع الفئات العمرية الممارسة لها، لافتا إلى أهمية تطوير مستوى الكوادر التي تشرف عليها من خلال الدورات التدريبية والتحكيمية المتواصلة خلال العام.

وأجمع عدد من كوادر البطولة من حكام ومدربين على أهمية رياضة النسور في بناء شخصية اللاعب وتنمية مهاراته البدنية، حيث تجمع العديد من الحركات القتالية المهارية في آن واحد.

يشار إلى أن رياضة النسور تأسست عام 2010 عبر السوري الدكتور أمير يونس الذي يرأس اتحادها الدولي حالياً ومقره ألمانيا، وتمارس في العديد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية.

هناء صقور

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