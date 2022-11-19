كوريا الديمقراطية تجري اختباراً ناجحاً على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات

بيونغ يانغ-سانا

أجرى الجيش الكوري الديمقراطي اختباراً ناجحاً على إطلاق صاروخ باليستي جديدٍ عابرٍ للقارات وذلك في إطار التحسين المستمر لسياسة الردع النووي وفي ظل المناورات العسكرية للولايات المتحدة والقوى المعادية والتي تدفع باستمرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى التوتر.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الديمقراطية أن الرئيس كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق نوع جديدٍ من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مشيرة إلى أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هواسونغ 17 حيث تم إطلاقه من مطار بيونغ يانغ الدولي وحلق على ارتفاع 6040 متراً وطار لمسافة 1000 كيلومتر وسقط بدقة في المنطقة المخطط لها في بحر كوريا الشرقي.

وقال كيم إن “القوة النووية لكوريا الديمقراطية أثبتت مرة أخرى أنها قادرة على ردع أي تهديدٍ نووي” مشيراً إلى أن الوضع الخطير الذي أصبح فيه التهديد العسكري للولايات المتحدة والقوى المعادية في جميع أنحاء كوريا الديمقراطية أكثر وضوحاً يجعلنا نسرع الردع النووي الساحق.

وطالب كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإعادة النظر في خيارهم والتوقف عن إجراءات العدوان والتدريبات الحربية التي تحاول تدمير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية قائلاً: “إذا استمر العدو في التهديد من خلال إدخال وسائل الحرب النووية علناً فإن جيش كوريا الديمقراطية سيرد بحزم على الأسلحة النووية من خلال المواجهة المباشرة”.

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