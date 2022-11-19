موسكو تعلن عن جولة مفاوضات جديدة بين إيران والوكالة الذرية

فيينا-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيرانقبل نهاية الشهر الجاري.

ونقل موقع قناة RT عن أوليانوف قوله في تصريح اليوم: “ينبغي إجراء جولة أخرى من المشاورات بين اختصاصيي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الإيراني قبل نهاية الشهر مباشرة ومن المفترض أن يجتمعوا في طهران” معرباً عن أمله في أن تبقى هذه الخطط سارية.

وكان ممثل إيران فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيرى أصل رفض أمس القرار المعادي لبلاده الصادر عن مجلس حكام الوكالة مشيراً إلى أن بلاده كانت على الدوام متعاونة مع الوكالة بشأن برنامجها النووي.

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