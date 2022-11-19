مظاهرة حاشدة في بوركينا فاسو للمطالبة بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي في البلاد

واغادوغو- سانا

تظاهر مئات المواطنين في بوركينا فاسو أمام السفارة الفرنسية في واغادوغو احتجاجاً على الوجود العسكري الفرنسي في بلادهم مطالبين بإنهائه في منطقة الساحل وإقامة تعاون عسكري مع روسيا لمواجهة الإرهاب.

وذكرت وكالة فرانس برس إن مئات المتظاهرين احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في قلب العاصمة واغادوغو وتوجهوا إلى السفارة الفرنسية حيث نفذوا وقفة احتجاجية رددوا خلالها شعارات مناهضة لفرنسا وسياساتها الاستعمارية ورفعوا الأعلام الروسية إلا أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة.

وقال الشيخ محمودو أحد قادة الاحتجاج: “إن المتظاهرين بعثوا برسالة تطالب برحيل فرنسا عن البلاد وسيوجهون رسائل اخرى إلى السلطات للمطالبة أيضا برحيل فرنسا”.

بدوره قال أحد المتظاهرين: “لم نعد نريد فرنسا اليوم ولا غداً فبلادنا تتعرض باستمرار لهجمات من قبل الإرهابيين وإذا كان وجودهم لا يؤدي إلى نتائج فليتركوا المكان لشركاء آخرين” داعياً سلطات بلاده إلى تكثيف علاقاتها مع روسيا في هذا المجال.

وتحتفظ فرنسا بوجود عسكري في بوركينا فاسو عبر قوة سابر وهي وحدة من القوات الخاصة تتمركز في كامبوينسين على بعد حوالى 30 كيلومتراً من العاصمة واغادوغو.

يشار إلى أن بوركينا فاسو تعانى منذ عام 2015 من هجمات متكررة تشنها جماعات مسلحة تابعة لتنظيمي “القاعدة و داعش” الإرهابيين ما تسبب بمقتل وإصابة آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency