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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد يدعو الشركات الهندية للاستثمار في سورية
2022-11-18
السفير خضور: بقاء (إسرائيل) خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يهدد استقرار المنطقة
2022-11-18
المؤتمر الدولي لرعاية الطفولة المبكرة يدعو لتعزيز التطور المعرفي والاجتماعي المبكر لهذه الفئة
2022-11-18
في زيارة رسمية لنيودلهي.. المقداد يلتقي نائب رئيس الهند وبحث لآخر المستجدات
2022-11-18
طباع يبحث مع نظيرته الأوزباكستانية سبل تبادل الخبرات في المجال التربوي
2022-11-18
على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ… مباحثات سورية عراقية لمواجهة التغيرات المناخية
2022-11-17
المقداد يصل نيودلهي في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الهنود
2022-11-17
محليات
طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-11-18
مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في الحسكة يجدد رفضه للاحتلال ومخططاته الانفصالية
2022-11-18
إخماد حريق في مستودع للتنجيد بمدينة السويداء
2022-11-18
خلال تمشيطها حي طريق السد بدرعا.. الجهات المختصة تعثر على عدد كبير من العبوات الناسفة والمفخخات
2022-11-18
مخبز نوى الآلي بريف درعا يستأنف عمله بعد وضع خطي الإنتاج الجديدين في الخدمة
2022-11-18
هيئة الضرائب والرسوم تناقش مع تجار وصناعيي طرطوس مشروع الربط الإلكتروني
2022-11-18
قطاف الزيتون.. طقوس متنوعة ومردود مادي جيد في ظل الظروف الصعبة
2022-11-18
رياضة
الإيطالي دانييلي أورساتو حكما لمباراة افتتاح كأس العالم 2022
2022-11-18
في دوري السيدات بكرة القدم: فوز فريقي محافظة حمص وفيروزة على عمال السويداء والعربي
2022-11-18
ديباي يرفض الرحيل عن برشلونة
2022-11-18
منتخب سورية للكرة الطائرة للسيدات يخسر أمام المنتخب اللبناني ببطولة غرب آسيا
2022-11-18
ساديو ماني يغيب عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022
2022-11-17
بنزيما أفضل لاعب في العالم عام 2022
2022-11-17
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام منتخب بيلاروسيا في مباراة ودية
2022-11-17
اقتصاد
بمشاركة 60 منتجاً من الفعاليات الاقتصادية… افتتاح بازار منارة الحمدانية بحلب
2022-11-18
انخفاض أسعار النفط مع انحسار مخاوف الإمدادات
2022-11-18
نوفاك: اتفاقية لإمداد الصين بالغاز الروسي
2022-11-18
روسيا تسجل قفزة في صادرات الطحين والحبوب خلال العام الجاري
2022-11-18
أمازون تسرح الآلاف من موظفيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية
2022-11-18
ارتفاع أسعار الذهب
2022-11-18
معرض تخصصي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلب
2022-11-17
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الشريط الإخباري
خلال تمشيطها حي طريق السد بدرعا.. الجهات المختصة تعثر على عدد كبير من العبوات الناسفة والمفخخات
المقداد يدعو الشركات الهندية للاستثمار في سورية
السفير خضور: بقاء (إسرائيل) خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يهدد استقرار المنطقة
في زيارة رسمية لنيودلهي.. المقداد يلتقي نائب رئيس الهند وبحث لآخر المستجدات
حاجز للجيش يطرد رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي
أماكن تواجد العيادات الطبية المتنقلة ضمن حملة التقصي عن السرطان في حمص
طباع يبحث مع نظيرته الأوزباكستانية سبل تبادل الخبرات في المجال التربوي
السفير البوسعيدي لـ سانا: العلاقات العمانية السورية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
غداً.. بدء الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في محافظة حمص
افتتاح بازار منارة الحمدانية بحلب
2022-11-18
افتتاح بازار منارة الحمدانية بحلب
2022-11-18
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