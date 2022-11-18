غاتيلوف: إعدام قوات كييف للأسرى الروس جريمة حرب

جنيف- سانا

ندد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف بجريمة قوات نظام كييف ضد الأسرى الروس مؤكداً أنها جريمة حرب ويجب على الأمم المتحدة إدانتها.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن غاتيلوف قوله في تصريح اليوم: “إن جريمة قوات نظام كييف النازية ضد الأسرى الروس تعد جريمة حرب” مشيراً إلى أن بعثة روسيا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ستطالب مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة علنية لهذه الجريمة النكراء.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا طالبت في وقت سابق اليوم المنظمات الدولية بإدانة الجريمة التى ارتكبتها قوات نظام كييف ضد أسرى الحرب الروس العزل وإطلاق تحقيق شامل فى هذا العمل الجبان مؤكدة أن هذه الجريمة “لن تمر بلا عقاب”.

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