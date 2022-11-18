أوليانوف: ملف قنبلة أوكرانيا القذرة لم يغلق بعد

فيينا- سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن ملف القنبلة القذرة الأوكرانية لم يغلق بعد.

وقال أوليانوف في حديث لقناة روسيا 24 إن: “ملف القنبلة القذرة الأوكرانية لم يغلق والأهم هو أننا بعثنا بإشارة استباقية قوية وآمل بأنها ستكون مفيدة” مبيناً أن الإشارة مفادها أن البيانات الروسية تشير إلى أن كييف تبحث بجدية وتتخذ خطوات عملية لإنتاج قنبلة قذرة.

وأضاف أوليانوف: “في الحقيقة جرى الفحص الأولي فقط وفي الوقت ذاته جرى فحص للبيئة المحيطة مثلما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائماً، والآن سيتم تحليلها في المختبرات المخولة ثم سيصدر القرار النهائي” لافتاً إلى أنه لا توجد لديه أي معلومات عن أي خطوات إضافية لبلاده في هذا المجال في الوقت الحالي لأنها ستختار التريث بعض الوقت على الأرجح.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن موسكو غير مقتنعة بنتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أوكرانيا والقنبلة القذرة.

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