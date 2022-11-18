الإيطالي دانييلي أورساتو حكما لمباراة افتتاح كأس العالم 2022

الدوحة-سانا

أسندت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 قيادة مباراة الافتتاح للحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.

وأوضحت اللجنة أن الحكم الإيطالي سيقود لقاء افتتاح بطولة كأس العالم والتي تجمع منتخب قطر مستضيف البطولة مع نظيره منتخب الإكوادور في السادسة مساء الأحد المقبل على ملعب (البيت).

ويعد الحكم الإيطالي المخضرم صاحب الـ46 عاماً أحد أبرز الحكام الأوروبيين خلال السنوات الأخيرة حيث قاد العديد من المباريات القوية سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2022 منتخبات قطر وهولندا والسنغال والإكوادور.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency