الأمن الإيراني يفكك خلية إرهابية في محافظة أذربيجان الغربية

طهران-سانا

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية خلية إرهابية مرتبطة بأعمال الشغب والتخريب في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية قوله في بيان: إن “الأجهزة الأمنية فككت خلية إرهابية مرتبطة بأعمال الشغب في مدينة ارومية مركز محافظة أذربيجان الغربية” مشيراً إلى أن الخلية مؤلفة من عدة أشخاص قاموا بإدخال أسلحة وذخائر الى الأراضي الإيرانية عبر حدود المحافظة مع العراق.

وأضاف البيان: إن الإرهابيين اعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهم أدخلوا هذه الأسلحة الى البلاد بهدف استخدامها في اعمال الشغب في المدن الإيرانية ضد المواطنين وقوات الأمن، مؤكداً أن هناك عناصر معادية خارج البلاد هم من يقود الخلية الإرهابية بشكل مباشر.

من جهته أعلن محافظ خوزستان صادق خليليان اعتقال 11 شخصاً من الضالعين في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ايذه الأربعاء الماضي وأدى إلى مقتل سبعة إيرانيين .

وقال خليليان في تصريح للتلفزيون الايراني: “تم اعتقال 11 شخصاً من الضالعين في هذا الهجوم الإرهابي”، مشيراً إلى أن الإرهابيين استغلوا تجمعات بعض الشباب واندسوا بينهم وبادروا بإطلاق النار على الناس، مؤكداً أن جميع الشبكات الارهابية التي دعمت هذا الهجوم الارهابي سيتم التعرف عليها واعتقال افرادها ومعاقبتهم.

وكان هجومان إرهابيان وقعا الأربعاء الماضي فى مدينة أصفهان وسط إيران وايذه جنوب غربها أديا إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين.

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