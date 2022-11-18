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موسكو تطالب المنظمات الدولية بالتحقيق في جريمة نظام كييف بحق الأسرى الروس

2022-11-18

موسكو-سانا

أكد رئيس المجلس الروسي لحقوق الإنسان  فاليري فادييف أن الجريمة التي ارتكبها نظام كييف بحق الأسرى الحرب الروس تشكل انتهاكا لجميع الاتفاقيات التي تحظر إساءة معاملة أسرى الحرب وخرقا لقواعد القانون الدولي والأخلاق.

وطالب فادييف المنظمات الدولية بالتحقيق في جريمة إعدام نازيي كييف أسرى الحرب الروس وغيرها من الجرائم، وقال في بيان اليوم: “سنرسل معلومات حول جرائم الإعدام التي وقعت في ماكييفكا بضواحي مدينة دونيتسك إلى 2000 عنوان بينها مكتب مفوض حقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية، كما سنرسلها مباشرة إلى السياسيين والسفراء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قوات نظام  كييف أعدمت عمداً أكثر من10 أسرى حرب من الجنود الروس فى جريمة صورها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

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