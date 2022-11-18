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انخفاض أسعار النفط مع انحسار مخاوف الإمدادات

2022-11-18

لندن-سانا

انخفضت أسعار النفط اليوم بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل وتتجه لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت رويترز أن خام برنت هبط 3.17  دولارات أو 3.5 بالمئة إلى 86.61  دولاراً للبرميل بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الـ 28 من شهر أيلول الماضي عند 85.80  دولاراً.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.67  دولارات أو4.5 بالمئة إلى 77.97  دولاراً للبرميل.

ويتجه خاماً القياس لتكبد ثاني خسائر أسبوعية فيما يستعد خام برنت لتسجيل انخفاض بأكثر من تسعة بالمئة.

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