الصين: ممارسة الضغط على إيران لن تساعد في حل القضية النووية

فيينا-سانا

أكد نائب رئيس بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا وانغ تشانغ أن ممارسة الضغط على إيران لن تساعد في حل القضية النووية بل ستؤدي إلى نتائج عكسية.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله: إن “الصين صوتت ضد قرار اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإدانة إيران بشأن قضايا الضمانات النووية” مشيراً إلى أن الصين تعارض ممارسة الدول المعنية الضغط على إيران بمثل هذا القرار.

وأضاف وانغ: إن “قضايا الضمانات النووية قضايا ثنائية في الأساس بين أمانة الوكالة وإيران ويتعين حلها من خلال الحوار والتشاور بين الجانبين”.

وكان ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري أدان مصادقة مجلس حكام الوكالة على قرار غربي ضد بلاده مشدداً على أنه إجراء سياسي غير بناء ولا يفيد التعاون الثنائي بين إيران والوكالة.