اغتيال رئيس استخبارات حرس الثورة الإيرانية في كرمانشاه

طهران-سانا

قتل رئيس استخبارات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية في محافظة كرمانشاه غرب إيران العقيد نادر بيرامي على يد مجموعة من مثيري الشغب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أرنا عن محافظ مدينة صحنه جهانبخش زنغنه تبار قوله: “قام عدد من مثيري الشغب بإحداث الفوضى خلال مراسم في مدينة صحنة شرق كرمانشاه، وهاجموا قوات الأمن بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى استشهاد العقيد بيرامي”.

وأوضح تبار أنه تم اعتقال المتورطين في جريمة الاغتيال على الفور من قبل الأجهزة الأمنية وتسليمهم إلى القضاء.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency