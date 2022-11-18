روسيا تعلن نجاح اختبارات طيران نظام صواريخ سارمات

موسكو-سانا

أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف نجاح اختبارات تحليق منظومات صواريخ سارمات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للمجلس العسكري لقوات الصواريخ الاستراتيجية عقد اليوم في ضواحي موسكو.

وقال كاراكاييف خلال الاجتماع كما نشرت وزارة الدفاع الروسية: “تستمر عملية إعادة تجهيز قوات الصواريخ الاستراتيجية بأنظمة صواريخ حديثة حيث أجريت بنجاح اختبارات طيران لنظام صواريخ سارمات كما أجريت عمليات الإطلاق في محطة الفضاء التجريبية الحكومية بليسيتسك وأكدت قدراتها أيضاً منظومات صواريخ يارس”.

وأوضح كاراكاييف أن التطوير العملي لأساليب جديدة لمناورة أفواج الصواريخ اكتمل لافتاً إلى أنه في العام الدراسي 2022 تم تنظيم أكثر من 550 تجربة؛ أكثر من 50 بالمئة منها كانت في الليل وكان مستوى تدريب القوات ارتفع هذا العام.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق أن صواريخ سارمات ستصبح في النهاية حاملة لرؤوس حربية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز أفانغارد.

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