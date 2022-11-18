رواية جديدة للأديبة نهلة يونس تطرح هموماً اجتماعية وإنسانية

دمشق-سانا

“رسالة إلى زوجي” للأديبة نهلة سلمان يونس جاءت بأسلوب الرسائل الأدبية وتدور أحداثها في بيئات مختلفة تحركها شخصية واحدة هي الراوية التي عبرت عن قساوة الفقر والظلم الاجتماعي والهموم الوطنية.

تتقمص الروائية يونس شخصية بطلة الرواية التي تخاطب زوجها برسالة واحدة طرحت فيها القضايا المتنوعة دون أن تعتمد على شخوص آخرين مبينة وعي المرأة وثقافتها وقدرتها على مواجهة المتاعب.

تنوعت الأحداث في الرسالة الأدبية التي يحتويها كتاب يونس وشملت قضية فلسطين وضرورة العمل من أجلها والنضال دائماً لأنها قضية العرب ولن يتوقف عدونا عندها بل سيحاول توسيع بقعة احتلاله.

تهتم الرواية بمواجهة الظلم الاجتماعي، وقساوة الفقر وما سببه الإرهاب من ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية تسعى إلى القضاء على الفكر المقاوم.

الرواية التي تضيف حالة جديدة إلى أدب الرسائل من منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ولمؤلفتها عضو اتحاد الكتاب العرب مجموعات قصصية وهي انكسار وعلى قيد الموت وروح وريحان.

محمد خالد الخضر

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