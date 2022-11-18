أوربان: العقوبات الأوروبية ضد روسيا تدفع العالم نحو الحرب

بودابست-سانا

وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بأنها “تدفع العالم نحو الحرب”، مجدداً رفض بودابست الانضمام إلى حزمة العقوبات الأوروبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن اوربان قوله اليوم: “من الضروري الإصرار على المفاوضات السلمية بين الطرفين الروسي والأوكراني وعدم اللجوء إلى التدابير التقييدية”، معتبراً “أن مؤيدي العقوبات يتخذون صف أحد أطراف النزاع وبذلك يتخذون خطوة نحو الحرب”.

وكانت هنغاريا دعت في وقت سابق الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن سياسة العقوبات التي ينتهجها ضد روسيا والدخول في محادثات بشأن أوكرانيا.

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