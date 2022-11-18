القوات العراقية تقبض على 15 إرهابياً في عدة محافظات

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على 15 إرهابياً في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن جهاز الأمن الوطني العراقي قوله في بيان: استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة واستكمالاً لعمليات جهاز الأمن الوطني في ملاحقة فلول عصابات (داعش) الإرهابية تم القبض على 15 إرهابياً وفق أحكام المادة 4 إرهاب في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وواسط وكركوك وديالى.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت أمس إلقاء القبض على 4 إرهابيين من تنظيم (داعش) خلال عمليات نفذتها القوات الأمنية في عدد من المحافظات.

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