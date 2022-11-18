لليوم الرابع.. المخيمات الشبابية تواصل مبادرة فكر لسورية

دمشق-سانا

تواصلت لليوم الرابع فعاليات المخيمات الشبابية التي أطلقها الاتحاد الوطني لطلبة سورية ضمن مبادرة فكر لسورية في المدينة الجامعية بمساكن برزة بدمشق.

وتهدف الفعالية إلى مشاركة طلبة الجامعات من مختلف المحافظات والاختصاصات في تطوير مجتمعهم وصنع القرار، حيث ركز المشاركون في جلسة حوارية اليوم على عدة محاور منها “الحوار وأثره على مسار التنوع، وتعزيز المواطنة والمشاركة الشبابية ودور الشباب في التنمية المحلية وفرص توليد الدخل غير التقليدية، وتفعيل الدور الثقافي للتغيير، وبناء الفرد والمجتمع، ورؤية الشباب لتطوير منظومة التعليم العالي”.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار المحامي أسامة زين الدين قائد محور دور الشباب في التنمية المحلية وخلق فرص لتوليد الدخل غير التقليدية إلى أنه من خلال المناقشات تم دمج أفكار الشباب ورؤاهم ومقارنتها مع بعضها للخروج برؤية موحدة على شكل مشروع لعرضه على أصحاب القرار وتنفيذه مستقبلاً بعد الحصول على داعمين له.

طالب الدراسات العليا في جامعة حلب المحامي عقيل بدوي وآيات حفار خريجة هندسة زراعة اختصاص علوم الأغذية أوضحا أن الهدف من المخيم تعزيز دور الشباب بالتنمية المحلية، وإعادة الإعمار وتأمين فرص عمل للشباب الخريجين من خلال نقاط مشتركة بين طلاب المحافظات، تتم الإضاءة عليها للاستفادة منها وتطبيقها لتصبح مشروعاً ريادياً.

بتول قاضون طالبة هندسة طاقة كهربائية بجامعة تشرين أوضحت أن المشاركة في المخيم تساعد في البحث عن حلول لمساعدة الشباب على تمويل مشاريعهم وتطبيق أفكارهم، لافتة إلى أنها تقدمت بمقترح لتوليد طاقة كهربائية بطرق نظيفة وصديقة للبيئة عن طريق الطاقات المتجددة أو المد والجزر أو الأمواج والطاقة الريحية كون الطاقة الكهربائية هي أساس أي مشاريع مستقبلية تخدم جميع فئات المجتمع، فيما أشارت لين أحمد خريجة تمريض إلى أن المشاركة تهدف إلى التشبيك بين الشباب مع كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والبحث عمن يحتضن قدراتهم ويمول مشاريعهم.

المهندسة علا عبد الله قائد مخيم محور تفعيل دور الثقافة كوسيلة للتغيير لبناء دور الفرد والمجتمع أشارت إلى أهمية تفعيل دور الثقافة والحفاظ على التراث المادي واللامادي، فيما لفت عضو الفريق الوطني لتيسير الجلسات الطالب باسل إبراهيم من اللاذقية إلى دور الطلاب في تعزيز التراث الثقافي وزيادة الاهتمام به.

وكان الاتحاد الوطني لطلبة سورية أطلق في الـ 15 من الشهر الجاري فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة “فكر لسورية” بمشاركة مئة طالب وطالبة من المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا من مختلف الجامعات، وتستمر لغاية العشرين من الشهر الجاري.

سكينة محمد

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