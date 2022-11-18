مخبز نوى الآلي بريف درعا يستأنف عمله بعد وضع خطي الإنتاج الجديدين في الخدمة

درعا-سانا

استأنف مخبز نوى الآلي بريف درعا عمله بعد وضع خطي الإنتاج الجديدين في الخدمة الفعلية اعتباراً من اليوم، وتم تقديم الخبز للمواطنين اعتباراً من منتصف ليل هذا اليوم.

مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز المهندس حميدي الخليل ذكر في تصريح لمراسل سانا أن الطاقة الإنتاجية للخطين تصل إلى 20 طناً من الدقيق يومياً تغطي احتياجات مدينة نوى وبعض القرى والبلدات المحيطة بمعدل 750 ربطة خبز في الساعة الواحدة، مؤكداً أن فرع المخابز يعمل بشكل مستمر لدعم كل مخابز المحافظة بخطوط إنتاج جديدة تلبية للاحتياجات المتزايدة.

وأضاف: إن خطي الإنتاج تم تقديمهما وتركيبهما من قبل برنامج الغذاء العالمي بالتنسيق مع فرعي السورية للمخابز والهلال الأحمر العربي السوري.

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