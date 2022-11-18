أماكن تواجد العيادات الطبية المتنقلة ضمن حملة التقصي عن السرطان في حمص

حمص-سانا

تشارك العيادات الطبية المتنقلة الأربع في الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان التي ستنطلق غداً السبت في محافظة حمص، وتستمر حتى الـ 10 من كانون الثاني المقبل إلى جانب المستشفيات العامة وخمسة مراكز طبية خاصة، حيث ستجوب 15 بلدة وقرية لضمان الوصول إلى جميع أهالي المحافظة للاستفادة من خدمات الفحوصات المجانية التي تستهدف التقصي عن سرطان الثدي وعنق الرحم والبروستات.

وحسب بيان البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان الذي ينظم الحملة وتلقت سانا نسخة منه اليوم فإن العيادات المتنقلة ستتواجد قرب المراكز الصحية في البلدات والقرى التي ستنتقل إليها، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة وبجميع المستلزمات الطبية اللازمة للقيام بالفحوصات الطبية الخاصة بالتقصي عن السرطان بإشراف كوادر طبية وفنية.

وحول أماكن توزع العيادات الطبية المتنقلة الأربع ذكر البيان أنها تتوزع بين بلدات وقرى القبو 14 يوماً، والرقامة 16 يوماً، والرستن 17 يوماً، وتلبيسة 16يوماً، والمخرم 5 أيام، وجب الجراح يومين، والمشرفة 16 يوماً، وحسياء 15 يوماً، والقصير 4 أيام، وشنشار يوم واحد، والفرقلس 9 أيام، وقطينة 8 أيام، وتدمر يوم واحد، وصدد يوم واحد، والقريتين يوم واحد، كما تم تخصيص وسائل نقل للأهالي القاطنين بالقرى النائية لتخفيف أعباء التنقل عنهم.

رشا المحرز

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