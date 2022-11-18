منتخب سورية للكرة الطائرة للسيدات يخسر أمام المنتخب اللبناني ببطولة غرب آسيا

عمان-سانا

خسر منتخب سورية للكرة الطائرة للسيدات أمام نظيره اللبناني بشوطين مقابل ثلاثة، وذلك في ثالث مبارياته ببطولة غرب آسيا الأولى المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان.

وكان منتخبنا فاز على نظيره الفلسطيني في مباراته الأولى وعلى المنتخب السعودي في مباراته الثانية بالنتيجة ذاتها بثلاثة أشواط دون رد.

وسيلتقي منتخبنا في مباراته الرابعة والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة مع نظيره العراقي غداً لحساب المجموعة الأولى، علماً أن المجموعة الثانية تضم منتخبات الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والكويت.

وينص نظام البطولة على أن يقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وستجري الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب.

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