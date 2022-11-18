أمازون تسرح الآلاف من موظفيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية

سان فرانسيسكو-سانا

أعلنت شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية أنها بدأت بتسريح آلاف الموظفين، لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد شائعات مستمرة منذ أيام عن “خطة اجتماعية” تعدها المجموعة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية “آندي غاسي” قوله في مذكرة داخلية نشرت على موقع أمازون: إن “الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع معقد، ونحن قمنا بتعيين موظفين بسرعة في السنوات الأخيرة” وهذا خطأ، مضيفا: إن عملية التسريح بدأت أمس الأول وستستمر في بداية العام المقبل.

وذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية أن المنصة بمختلف فروعها ستسرح نحو عشرة آلاف موظف.

وتشمل إجراءات التسريح في مرحلة أولى الطواقم التي تعمل في مجال الأجهزة الإلكترونية للعلامة التجارية مثل أجهزة القراءة “كيندل”، أما المحلات التجارية القائمة فلن تتأثر بعمليات التسريح.

وقال غاسي: إنه “سيكون هناك المزيد من تخفيضات الوظائف مع تقدم المديرين في تعديلاتهم، وسيتم إبلاغ الموظفين والمنظمات المعنية بهذه القرارات مطلع العام المقبل”.

ووظفت أمازون عددا كبيرا من العاملين خلال فترة وباء كورونا، لتلبية الطلب المتزايد الذي حصل على موقعها.

وقد تضاعف عدد العاملين العالميين فيها بين مطلع 2020 و 2022، لكن الشركة الأميركية شهدت انخفاضاً في أرباحها الصافية بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، كما تتوقع نمواً طفيفاً في الربع الحالي.