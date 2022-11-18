فولودين: حادثة سقوط الصاروخ الأوكراني على بولندا بداية نهاية الناتو

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن حادثة سقوط صاروخ أوكراني على منطقة بولندية ومقتل شخصين كشفت عجز حلف الناتو واقتراب نهايته.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله: “إن قصة الصاروخ الأوكراني في بولندا كشفت مرة أخرى للعالم أجمع وبمساعدة كييف مدى عجز هذا الحلف وفشله، وهذه بداية نهاية الناتو”.

بدوره قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف في قناته على تلغرام: إن الغرب لا يرغب بأي شكل من الأشكال تحمل الخطر بسبب الصاروخ الأوكراني، موضحاً أن “العواصم الغربية منزعجة، لكنهم مسؤولون عن ذلك، فهم من أقنعوا أوكرانيا من خلال سلوكهم بأنهم سيكونون دائماً إلى جانبها”.

وأضاف: إن كييف “تجاوزت هذه المرة حدودها لأن الأمر بات يتعلق برد فعل الغرب وأمنه”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أكد أمس أن سمعة الدفاع الجوي الأوكراني سيئة، وعلى مدى الأشهر الماضية نشاهد بانتظام لقطات لعواقب ضرب هذا السلاح للمباني السكنية، فيما رجح الرئيس البولندي أندريه دوداً أمس أن يكون مصدر الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية القوات الأوكرانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency