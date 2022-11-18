خيرسون: قوات كييف أعدمت 39 شخصاً في المقاطعة لاتهام الجيش الروسي بهم

موسكو-سانا

أعلن جهاز الطوارئ في مقاطعة خيرسون الروسية عن قيام قوات كييف بإعدام 39 شخصاً من أنصار روسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من مدينة خيرسون، وأنها تحضر مشاهد ملفقة لاتهام الجيش الروسي بهذه الجريمة.

ونقلت وكالة تاس عن متحدث باسم الجهاز قوله: “إن قوات الأمن الأوكرانية تنفذ بقيادة “مستشارين” غربيين إجراءات عقابية ضد سكان مدينة خيرسون الذين لم يتم إجلاؤهم إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر”.

وأوضح المتحدث أن “39 ناشطاً موالياً لروسيا قتلوا رمياً بالرصاص، ولم يتم تسليم جثثهم إلى أقاربهم، حيث من المتوقع استخدامها في مشاهد مسرحية للترويج “لجرائم حرب روسية” مزعومة، كما اقتادوا 74 شخصاً إلى جهة مجهولة”.

وأشار إلى أن قوات كييف تجري عمليات تفتيش وتخريب لمنازل السكان الذين تم إجلاؤهم من خيرسون، وتنشر صوراً ومقاطع فيديو لهذه الأعمال لترهيب المدنيين، مؤكداً أن “جميع الجرائم التي ارتكبها الجانب الأوكراني موثقة من قبل الجهات الأمنية الروسية”.

وأعلنت سلطات خيرسون في وقت سابق أن نظام كييف يقمع السكان، وأن سلطات المنطقة ستتخذ جميع الإجراءات لضمان سلامة المدنيين.

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