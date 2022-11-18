فورونتسوف: الغرب يغض الطرف عن استخدام نظام كييف للألغام المضادة للأفراد

جنيف-سانا

أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف أن الدول الغربية تغض الطرف عن استخدام الجيش الأوكراني للألغام المضادة للأفراد والتفجير النشط للمناطق السكنية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن فورونتسوف قوله في تصريحات أدلى بها في جنيف إن “الدول الغربية تغض الطرف عن استخدام الألغام المضادة للأفراد والفخاخ المتفجرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بما في ذلك ضد السكان المدنيين وعن التفجير النشط المستمر للمنازل السكنية” مشيراً إلى أن استخدام الذخيرة المملوءة بالألغام المضادة للأفراد أصبح أكثر تواتراً في أوكرانيا منذ نهاية تموز الماضي.

وشدد فورونتسوف على أن الصمت بشأن مثل هذه الحقائق يؤدي إلى مزيد من تدهور النظام القانوني الدولي في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار لافتاً إلى أن بلاده “لن تتحمل” مثل هذا الوضع.

وقال فورونتسوف: “سنواصل معارضة هذه الخطوات التي تقود المجتمع الدولي إلى الفوضى والعبث في العلاقات الدولية بما في ذلك في سياق الامتثال لمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي، وسنواصل اتخاذ خطوات لتعزيز اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة وبروتوكولاتها”.

وكانت البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة نشرت في وقت سابق رسالة إلى مجلس الأمن حول استخدام كييف للألغام المضادة للأفراد من نوع “بيتال” ضد السكان المدنيين في دونباس، كما تم إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.