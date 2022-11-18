هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر بريف دير الزور

دير الزور-سانا

أقرت قوات الاحتلال الأمريكي أن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدتها العسكرية في “القرية الخضراء في حقل العمر النفطي” بريف دير الزور.

وزعمت القيادة الوسطى لقوات الاحتلال الأمريكي في بيان أن “الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار” رغم إقرارها أن هذه الهجمات تعرض قواتها في المنطقة للخطر.

وأقر الاحتلال الأمريكي في أيلول الماضي أن هجوماً بالقذائف الصاروخية استهدف قاعدته في منطقة الرميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وشهدت الهجمات التي تستهدف قواعد الاحتلال الأمريكي في سورية كثافة خلال الأشهر الاخيرة، وذلك بالتوازي مع زيادة الرفض الشعبي لوجود أي شكلٍ من أشكال الاحتلال للأراضي السورية.

وأنشأت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد عسكرية في مناطق احتلتها في الجزيرة وفي منطقة التنف منذ العام 2014 بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، بينما أكدت الوقائع لاحقاً أن الاحتلال الأمريكي اتخذ من قواعده تلك منطلقاً لدعم التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة ومجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش”، لإعادة تدويرها واستخدامها في الاعتداء على مواقع الجيش العربي السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية في منطقة البادية.

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