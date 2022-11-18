ساديو ماني يغيب عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022

دكار-سانا

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم غياب ساديو ماني نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن خوض منافسات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي أنه تم استبعاد مشاركة ساديو ماني من خوض منافسات مونديال قطر 2022 بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويعد غياب ساديو ماني ضربة موجعة للمدير الفني أليو سيسيه حيث يخوض منتخب السنغال منافسات كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات هولندا وقطر والإكوادور.

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