إيران ترفض قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران-سانا

رفض ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري أصل القرار المعادي لبلاده الصادر عن مجلس حكام الوكالة اليوم مشيراً إلى أن بلاده كانت على الدوام متعاونة مع الوكالة بشأن برنامجها النووي.

وقال نذيري أصل إن “إيران تدين المصادقة على القرار غير الإجماعي الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في اجتماع مجلس الحكام اليوم باعتباره إجراء سياسياً غير بناء وغير صحيح وتعتبره غير مقبول ومرفوض” مؤكداً أن الأهداف السياسية لمتبني هذا القرار لن تتحقق لكن المصادقة عليه يمكن أن تؤثر على عملية تعاون وتفاعل إيران البناء مع الوكالة.

وأضاف نذيري أصل: “إن دعوة إيران للتعاون مع الوكالة باستخدام مجلس الحكام كأداة وممارسة الضغط من خلال المصادقة على قرار هو أمر غير مبرر ولا معنى له” مشيراً إلى أن برنامج إيران النووي السلمي حالياً هو من أكثر البرامج شفافية بين الدول الأعضاء في الوكالة.

وجدد ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد على أن طهران مع الالتزام بمبدأ الوفاء بالعهد في تنفيذ التزاماتها الدولية وستبقى ثابتة ومصممة في الدفاع عن مصالح وحقوق البلاد ومواجهة ضغوط وتجاوزات أمريكا والدول الغربية.

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