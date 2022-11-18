جولات ميدانية تفاعلية في اليوم الثالث من مخيمات (فكر لسورية) الشبابية

دمشق-سانا

تواصلت لليوم الثالث فعاليات المخيمات الشبابية التي أطلقها الاتحاد الوطني لطلبة سورية ضمن مبادرة فكر لسورية في المدينة الجامعية بمساكن برزة بدمشق.

رئيس مكتب التعليم العالي وقضايا الطلبة المركزي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد العمر بين في تصريح لسانا أن المخيمات انطلقت ميدانياً اليوم لإتمام جلساتها من خلال زياراتها التفاعلية للمتحف الوطني بدمشق وتم الانتقال منها لرالي معلومات كانت محطته الأولى جولة بقلعة دمشق وزيارة المتحف فيها، انتقالاً للمحطة الثانية وهي متحف الخط العربي، انتهاء بالمحطة الثالثة وهي زيارة للجامع الأموي وأسواق دمشق.

وتهدف مبادرة فكر لسورية وفق العمر إلى تطوير أفكار الشباب وتحويلها إلى خطط وبرامج عمل، ومشاركتها مع الجهات صاحبة العلاقة والعمل على تنفيذها بحسب القدرة وطبيعة المشاريع، موضحاً أن هذه المرحلة منها تضم المشاركين المميزين وأصحاب المبادرات والأفكار من المرحلتين السابقتين، إضافة إلى أنها تتضمن جلسات حوارية وتدريبية بمستوى أعلى حول المحاور المطروحة ولقاءات مع خبراء وشخصيات مختصة، وزيارات ميدانية لتعميق التجربة بهذه المحاور، وستتبعها مراحل لاحقة متقدمة بما يسهم في استنهاض رؤى التفكير لأجل سورية والسوريين في مختلف المراحل والظروف التي نعيشها.

وكان الاتحاد الوطني لطلبة سورية أطلق أمس الأول فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة فكر لسورية، وذلك من خلال أربعة مخيمات حوارية شبابية متخصصة في المدينة الجامعية بمساكن برزة بدمشق، وبمشاركة مئة طالب وطالبة من المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا من مختلف الجامعات.

وتستمر المخيمات الشبابية خمسة أيام ويناقش المشاركون فيها عدة محاور تركز على أهمية الحوار وأثره على مسار التنوع، وتعزيز المواطنة والمشاركة الشبابية، ودور الشباب في التنمية المحلية، وفرص توليد الدخل غير التقليدية، وتفعيل الدور الثقافي للتغيير، وبناء الفرد والمجتمع، ورؤية الشباب لتطوير منظومة التعليم العالي.

هيلانه الهندي

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