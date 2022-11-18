تقنيات الأقمار الصناعية الروسية ساهمت باكتشاف نيازك جديدة

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روس كوسموس الروسية أن التقنيات الموجودة في بعض الأقمار الصناعية الروسية ساهمت في اكتشاف وتوثيق نيازك جديدة في الفضاء.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المؤسسة قولها في بيان إن “علماء من جامعة موسكو الحكومية تمكنوا من رصد وتوثيق 13 نيزكاً جديداً بفضل الكاشف المداري الذي تم تركيبه على قمر لومونسوف الصناعي الروسي” مشيرةً إلى أن هذا الاكتشاف جاء نتيجة عمل مشترك ما بين علماء من جامعة موسكو الحكومية الروسية وعلماء مكسيكيين من جامعة بويبلو.

وأضاف البيان أن العلماء تمكنوا أيضاً من دراسة البنية الدقيقة لتوهج الأشعة ما فوق البنفسجية للنيازك الأمر الذي ساهم في تطوير المشاريع العلمية التي تتعلق بالتلسكوبات المخصصة لدراسة الأشعة ما فوق البنفسجية في الفضاء.

وكانت مؤسسة روس كوسموس الروسية للفضاء أعلنت في منتصف الشهر الفائت أنها تخطط للارتقاء بصناعاتها بما يضمن إنتاج قمر صناعي كل يوم.

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