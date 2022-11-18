اعتباراً من السبت القادم… الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان تنطلق في حمص

حمص-سانا

في إطار خطته الاستراتيجية يطلق البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان اعتباراً من يوم السبت القادم الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في محافظة حمص وتستمر لغاية العاشر من شهر كانون الثاني القادم وذلك تحت عنوان “وعيك هو قوتك”.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الحملة حسب بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى تقديم خدمات الفحص المجانية لـ 11016 شخصاً عن كل نوع من أنواع السرطان “الثدي، عنق الرحم، البروستات” وذلك بالتعاون مع محافظة حمص ومختلف الوزارات والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأشار البرنامج إلى أن 12 منطقة صحية في حمص تستعد لاستقبال السيدات اللواتي بلغن 40 عاماً فما فوق للقيام بالتصوير الشعاعي للثدي “ماموغرام” والسيدات المتزوجات ابتداءً من 21 عاماً فما فوق لإجراء لطاخة عنق الرحم والرجال البالغين 50 عاماً فما فوق لإجراء سحب الدم لفحص البروستات.

وجاء في البيان أنه: لتحقيق أهداف هذه الحملة والوصول إلى العدد التقريبي المستهدف، تم خلال الفترة الماضية تأمين مختلف المستلزمات الطبية والتقنية ووسائل النقل، وإقامة عدة ورشات عمل للكوادر الطبية والفنية للقيام بإجراءات الفحص وفقاً لبروتوكول المسح الموحد الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان في سورية واعتمدته وزارة الصحة.

ولفت البرنامج إلى أن المشافي العامة ستستقبل جميع المواطنين الراغبين بإجراء الفحص يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثالثة ظهراً عدا يوم الجمعة وأيام العطل، وهذه المشافي هي “الباسل بكرم اللوز، الباسل بالزهراء، ابن الوليد، المخرم، تلكلخ، مشفى جامعة البعث، المشفى العسكري، مشفى فرزات أيوب الجامعي” كما ستشارك مراكز طبية خاصة في الحملة وهي “مركز د. عصام بريجاوي، مركز د. رامز الخضر، الجمعية الخيرية الإسلامية، مركز د. غسان أشخان، مركز بشير حديدي” علماً أن هذه المراكز ستقدم خدمة فحص الماموغرام فقط وهي مجانية أيضاً.

وأشار البرنامج إلى أن العيادات الطبية المتنقلة الأربع ستقوم بالتنقل بين جميع مناطق وبلدات أرياف المحافظة وهي “القبو، الرقامة، الرستن، تلبيسة، المخرم، جب الجراح، المشرفة، حسياء، القصير، شنشار، الفرقلس، قطينة، تدمر، صدد، القريتين” حيث ستقدم جميع الفحوصات اللازمة، ومن أجل استفادة جميع الأهالي، تم تخصيص وسائل نقل مجانية لنقل المواطنين القاطنين في أماكن بعيدة من أماكن تجمعات محددة إلى العيادات الطبية المتنقلة، ثم تتم إعادتهم بعد إجراء الفحوصات.

كما أشار البرنامج إلى أنه تم أيضاً وضع مركز مرجعي في مشفى الشهيد عبد القادر شقفة لقراءة صور الماموغرام وفحص مخبري للدم للكشف عن سرطان البروستات، كما تم في مديرية الصحة إنشاء مركز مرجعي لقراءة لطاخة عنق الرحم وقراءة الخزعات والتشريح المرضي، وإلى جانب ذلك ستستقبل 4 مستشفيات الحالات المشتبهة بإصابتها وهي “الشهيد عبد القادر شقفة، الباسل بكرم اللوز، فرزات أيوب، الهيئة العامة للمشفى الوطني”.

ووفق البيان سيقود الحملة في حمص كوادر طبية مختصة وفنيون مختصون في الأشعة، ومجموعة كبيرة من المتطوعين ومدخلي البيانات، وفريق مختص بجميع العينات وهو من مديرية صحة حمص، وبتظافر جهود جميع الجهات الحكومية والأهلية.

هيلانه الهندي