الوزير سالم: وضع خط إنتاج ثانٍ جديد في مخبز التل الآلي بداية العام القادم

ريف دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم ضرورة بذل الجهود للحفاظ على خطوط التشغيل والإنتاج بالمخابز ورفع طاقاتها بما يخدم إنتاج الرغيف بالنوعية والمواصفات المطلوبة للمواطنين ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تعترض واقع العمل بكفاءات وخبرات وطنية.

وقال الوزير سالم خلال جولة على مخبزي التل الآلي وحرنة الاحتياطي بريف دمشق: “بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس سيتم وضع خط إنتاج ثانٍ جديد في مخبز التل الآلي بداية العام القادم لتلبية حاجات أبناء المنطقة والقرى المجاورة لها”.

واطلع الوزير سالم خلال الجولة مع مدير عام السورية للمخابز مؤيد الرفاعي ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر على واقع العمل في المخبزين ونوعية رغيف الخبز المنتج وآلية عمل خطوط التشغيل والإنتاج وانعكاساتها على نوعية الرغيف.

ونوه الوزير سالم بجهود العاملين بالمخابز وحرصهم على الاستمرار بتوفير الخبز بالرغم من الصعوبات التي تواجههم.

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