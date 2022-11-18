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وفاة 21 فلسطينياً بحريق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

2022-11-17

القدس المحتلة-سانا

توفي 21 فلسطينياً وأصيب آخرون مساء اليوم في حريق كبير اندلع بمبنى سكني في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة المحاصر.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المستشفى الاندونيسي شمال القطاع أن 21 جثة وصلت للمستشفى بينهم سبعة أطفال والعدد مرشح للزيادة، نتيجة الحريق الكبير في بناية سكنية بجباليا” مشيراً إلى أن غالبية الضحايا من عائلة واحدة”.

وذكرت وكالة وفا أن عدداً من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة مؤكدة أن الحريق التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني المكون من ثلاثة طوابق, وأن المواطنين وطواقم الدفاع المدني يحاولون إخماد الحريق.

إلى ذلك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد وأمر بتنكيس الأعلام ليوم واحد حداداً على أرواح ضحايا حريق مخيم جباليا في قطاع غزة.

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