باحثون من جامعة دريسدن الألمانية: التردد في اتخاذ القرار من صفة الأشخاص الأذكياء

برلين-سانا

توصل باحثون من جامعة دريسدن الألمانية إلى أن الأشخاص المترددين والذين يستغرقون وقتاً طويلاً في اتخاذ القرارات أكثر ذكاءً واتزاناً من الأشخاص المتسرعين.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أخضع الباحثون 1300 شخص لسيناريوهات افتراضية من العالم الحقيقي وطرحوا عليهم اختباراً بعدة أسئلة كقرار الاحتفاظ بالوظيفة أو تقييمهم لشخصية معينة، ووجدوا أن الأشخاص الذين كانوا أكثر تردداً واستغرقوا وقتاً أطول للوصول إلى قرار حازم كانوا أقل عرضة لاتخاذ قرارات خاطئة مقارنة بالأشخاص الذين يقفزون إلى استنتاجات سريعة بدون تردد أو تفكير.

ولفت خبير الحكم في جامعة كارنيجي ميلون في بنسلفانيا الدكتور باروخ فيشوف إلى أن التباطؤ في اتخاذ القرار قد يكون مفيداً جداً لأنه يساعد على التقييم الأكثر توازناً بهدف الوصول إلى قرارات أفضل، محذراً في الوقت نفسه من عدم الإفراط في التردد لأنه قد يؤدي أيضاً لاتخاذ قرارات خاطئة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency