على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ… مباحثات سورية عراقية لمواجهة التغيرات المناخية

شرم الشيخ-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع وزير البيئة العراقي الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي سبل تعزيز التعاون في مجال البيئة لمواجهة التغير المناخي والعواصف الغبارية والتصحر وشح المياه.

وأكد مخلوف خلال لقائه حمادي على هامش المشاركة في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي في شرم الشيخ أهمية العمل المشترك، من خلال مشاريع تمول من قبل صناديق التمويل المعنية بالتغير المناخي وتنسيق المواقف فيما يخص العمل المناخي الدولي.

الوزير العراقي لفت من جانبه إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال البيئة للحد من التغير المناخي، موضحاً أنه تم الاتفاق على متابعة الاجتماعات الثنائية خلال المشاركة في مؤتمر المناخ ليتم التوصل إلى أعمال على الأرض.

كما بحث مخلوف مع رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدكتور سعيد محمد الطاير إمكانية التعاون والخطوات الممكنة للمضي قدماً في المجال البيئي.

كما شارك الوزير مخلوف والوفد المرافق في جلسة خلال المؤتمر بعنوان “دور الاقتصاد الأخضر في الحلول المبنية على الطبيعة”.

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