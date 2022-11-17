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مقتل خمسة من عناصر الأمن الإيراني خلال التصدي لأعمال شغب

2022-11-17

طهران-سانا

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم مقتل خمسة من عناصر الأمن خلال تصديهم لأعمال شغب وتخريب في مدن عدة من البلاد.

ففي مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب إيران، أعلن عن مقتل ضابط في الشرطة، إثر تعرضه لطعنات بالسكاكين من قبل مثيري الشغب، فيما قتل اثنان من قوات التعبئة “البسيج” بأسلحة بيضاء، وجرح ثلاثة آخرون في مدينة مشهد شمال شرق البلاد علي يد مثيري الشغب.

وفي سياق متصل، قتل اثنان من حرس الحدود الإيرانية في مدينة سراوان الحدودية مع باكستان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق أثناء تأدية مهامهما.

وكان هجومان إرهابيان وقعا أمس في مدينة أصفهان وسط إيران وايذه جنوب غربها، أديا إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين.

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